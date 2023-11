2023-11-24 22:06:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مامۆستایانی ناڕازی رایانگه‌یاند، یەکشەممە لە بەغداد دەبن و دووشەممەش بە خۆپیشاندان وەڵامی پەروەردە دەدەنەوە. مامۆستایانی ناڕازی ئه‌مشه‌و لە…

The post مامۆستایانی ناڕازی: یەکشەممە لە بەغداد و دووشەممە لە شەقام دەبین appeared first on Esta Media Network.