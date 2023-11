2023-11-24 22:06:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری سلێمانی داوای چارەسەری خێرای قەیرانی کارەبا لە هەرێم دەکات و دەڵێت” کەمی کارەبا زیانی گەورە بە خزمەتگوزارییە…

The post پارێزگاری سلێمانی: داواکارین بەخێرایی قەیرانی کارەبا چارەسەربکرێت appeared first on Esta Media Network.