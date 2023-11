2023-11-25 17:54:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای فڕۆکەوانی بەحرەین بڵاویکردەوە، سیستمی تەکنەلۆجیای زانیارییان کراوەتە ئامانج داتاکانیان هاک کراوە. کۆمپانیاکە ئاشکرایکردووە، دزە بە هەندێک زانیاریی…

The post باری لەناکاو لە بەحرەین راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.