2023-11-25 19:32:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مامۆستا بەرهەم مستەفا ئەندامی سکرتاریەتی یەکێتیی مامۆستایانی کوردستان رایگەیاند، مۆڵەتیان وەرگرتووە و سبەینێ لە شاری بەغداد بە بەشداری…

The post مامۆستا بەرهەم مستەفا: مامۆستایانی ناڕازیی هەرێم لە بەغداد مۆڵەتی خۆپیشاندانیان وەرگرت appeared first on Esta Media Network.