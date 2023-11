2023-11-25 22:18:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بازاڕی دراوی شاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، چاوەڕواندەكرێت لە دوای سەری ساڵەوە بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار دابەزین بەخۆوە…

The post جەبار گۆران: بەهای 100 دۆلار لە نێوان 140 بۆ 145 هەزار دیناردا جێگیردەبێت appeared first on Esta Media Network.