2023-11-25 22:57:03 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دەرەوەی قەتەر رایدەگەیەنێت، ئاستەنگییەكانی بەردەم ئاڵوگۆڕكردنی بارمتەكان لابران و ئەمشەو قۆناغی دووەمی ئاڵوگۆڕكردنی بارمتەكان دەستپێدەكات. وەزارەتی دەرەوەی…

