2023-11-25 23:44:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی سوپای ئیسرائیل رایدەگەیەنێت، پابەندین بەو رێككەوتنانەی كردوومانە و دەشڵێت، “دوای ئاگربەست بۆ هەموو هەنگاوێك ئامادەین”. دانیال هەگاری…

