2023-11-26 10:56:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە عێراق ناوی زیاتر لە دوو ملیۆن خوێندکار بۆ وەرگرتنی بڕە پارەیەکی مانگانە تۆمارکرا. کەریم سەید، وتەبێژی وەزارەتی…

The post ناوی زیاتر لە دوو ملیۆن خوێندکار بۆ وەرگرتنی دەرماڵە تۆمارکرا appeared first on Esta Media Network.