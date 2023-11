2023-11-26 12:34:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەینێ شاندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، بۆ پرسی مووچە سەردانی بەغداد بکات. ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی…

The post شاندێکی هەرێم بۆ پرسی مووچە سەردانی بەغداد دەکات appeared first on Esta Media Network.