2023-11-26 13:38:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هونەرمەندی گۆرانیبێژی ناسراوی كورد تاهیری خەلیلی لە سلێمانی كۆچی دواییكرد. پەیامنێرمان لە سلێمانی پێیڕاگەیاندین، هونەرمەند تاهیری خەلیلی لەناو…

The post هونەرمەندێكی ناسراوی كورد كۆچی دواییكرد appeared first on Esta Media Network.