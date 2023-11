2023-11-26 18:46:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە چوارچێوەی هەڵمەتی 16 رۆژەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی دژی ژنان، قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆك وەزیران بەشی تاوانە ئەلیكترۆنییەكانی لە…

The post قوباد تاڵەبانی بەشی تاوانە ئەلیكترۆنییەكانی ئاسایشی سلێمانی بەسەر كردەوە appeared first on Esta Media Network.