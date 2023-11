2023-11-26 22:16:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەۆكی ئەمریكا رایدەگەیەنێت، بزوتنەوەی حەماس كچێكی تەمەن چوار ساڵی ئەمریكی ئازادكردووە و ئومێدەوارین ئەو بارمتە ئەمریكییانەی لای حەماسن…

