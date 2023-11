2023-11-26 23:18:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، “لێخۆشبوونی قەرزی کارەبا تەنها دوو رۆژی ماوە”. راگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای سلێمانی ئاگاداری هاوڵاتییان دەکاتەوە…

