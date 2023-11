2023-11-27 08:56:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارای هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، “شاندی هەرێم بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق بەرەو بەغداد بەڕێکەوت”. لە راگەیەندراوێکدا…

The post وەزارەتی دارایی: شاندی هەرێمی کوردستان بەرەو بەغداد بەڕێکەوت appeared first on Esta Media Network.