2023-11-27 11:52:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ جوتیارانی کوردی گوندی مەنسور_ی سەر بە حەفتەغاری قەزای داقوق لەکاتی چوونیان بۆ سەر کارەکانیان لەلایەن چەند…

The post لە گوندێکی سنووری داقوق گرژی و ئاڵۆزی لەنێوان جوتیارانی کورد و عەرەبی هاوردە دروستبوو appeared first on Esta Media Network.