2023-11-27 13:26:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی رایدەگەیەنێت، “لەلایەن مەفرەزەكانی بنكەی پۆلیسی سەیدسادقی سەربە بەشی پۆلیسی ئەو قەزایە تۆمەتبارێكی داواكراو دەستگیركرا”. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی…

The post پۆلیسی سلێمانی: تۆمەتبارێكی داواكراو دەستگیركرا appeared first on Esta Media Network.