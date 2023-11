2023-11-27 16:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گوندێکی سنووری پێنجوێن، دوو کەس بەتۆمەتی زیادەڕۆیی و دروستکردنی خانووی بێ مۆڵەت دەستگیرکران. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی دارستان و…

The post دوو کەس بەتۆمەتی زیادەڕۆیی دەستگیرکران appeared first on Esta Media Network.