2023-11-27 17:28:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بەرگریی عێراق داوا لە لیوای 20 دەكات پەیوەندی بە ناوەندەكانی راهێنانەوە بكەن. وەزارەتەكە لە بانگەوازێكدا كە ئەمڕۆ…

The post لیوای 20ی هاوبەش دەستبەكاردەبێت appeared first on Esta Media Network.