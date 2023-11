2023-11-27 17:28:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە پارێزگای هەڵەبجە، بەهۆی ئەنجامدانی ماراسۆنەوە، سبەینێ سایدی ( هەڵەبجە بۆ سیروان ) بەڕووی هاتووچۆی شۆفێراندا بەربەست دەکرێت.…

