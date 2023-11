2023-11-27 20:00:44 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی نەوتی عێراق كۆی هەناردە و داهاتی نەوتی مانگی رابردوو ئاشكرادەكات. وەزارەتەكە لە راگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، بڕی نەوتی خامی…

