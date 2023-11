2023-11-27 20:00:44 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاندی هەرێم لە بەغداد یەكەم كۆبوونەوەی ئەنجامدا و سەرچاوەیەكی ئاگاداریش دەڵێت، هەردوولا لەسەر سێ قەرزی دیكە لە رێككەوتن…

