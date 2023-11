2023-11-27 21:52:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێكی كورد رایدەگەیەنێت، ھاوسەنگییان لە دامەزراندنی پۆلیسی کەرکوک پاراست و سووربوونیش لەسەر پاراستنی مافی هاوڵاتیانی كورد دووپاتدەكاتەوە. دیلان…

