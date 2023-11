2023-11-27 22:54:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سنووری زاخۆ، تەرمی هاوڵاتییەک دۆزرایەوە، هیچ ئاسەوارێکی لێدان و ئەشکەنجەی پێوە نەبووە، رەوانەی پزیشکی داد بۆ لێکۆڵینەوە…

The post تەرمی هاوڵاتییەک لە سنووری زاخۆ دۆزرایەوە appeared first on Esta Media Network.