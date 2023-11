2023-11-28 12:42:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەناو خوێندنگەیەکی ئامادەیی لە قەزای سێمێلی سەر بە پارێزگای دهۆک خوێندکارێک گیانیلەدەستدا و پۆلیسیش دەستی بە لێکۆڵینەوە لە…

