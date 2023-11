2023-11-28 20:44:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستی ریكلامكردن بۆ ئەو جۆرانە لە چا و قاوە قەدەغەدەكات كە تایبەتن بە دابەزاندن یان زیادكردنی كێش…

