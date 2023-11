2023-11-28 22:40:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان رایدەگەیەنێت، گرێبەستی كۆمپانیا نەوتییەكان كێشەن لەبەردەم ناردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی كوردستان و هاوكات…

The post هۆكاری نەناردنی مووچە و بودجە بۆ هەرێم ئاشكرابوو appeared first on Esta Media Network.