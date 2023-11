2023-11-28 23:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە لە سبەینێ-وە بڕیاری دابەزاندنی نرخی كارەبای ئەو پرۆژانەی كارەبای 24 كاتژمێرییان هەیە لەگەڵ كارگە و شوێنە پیشەسازییەكان…

