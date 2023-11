2023-11-29 10:50:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆخی تەندروستیی شێخ نەواف ئەحمەد جابر ئەلسەباح میری کوەیت تێکچوو و بەپەلە گەیەندرایە نەخۆشخانە. ئاژانسی هەواڵی فەرمی کوەیت…

