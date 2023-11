2023-11-29 10:50:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری ئێران لە نەتەوەیەکگرتووەکان رایگەیاند، وڵاتەکەی پەیوەندی بەو هێرشانەوە نییە کە لە عێراق و سوریا دەکرێنە سەر هێزەکانی…

The post ئێران: پەیوەندیمان بەو هێرشانەوە نییە کە لە عێراق و سوریا دەکرێنە سەر هێزەکانی ئەمریکا appeared first on Esta Media Network.