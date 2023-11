2023-11-29 13:32:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی دادگای تاوانی رەسافە رایگەیاند، ژمارەی قوربانیانی کۆمەڵکوژی سپایکەر هەزار و 700 کەس نییە، بەڵكو سێ هەزار کەسە.…

