2023-11-29 15:18:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە چاکسازیی ژنانی دهۆک ژنە سزادراوێک بەهۆی تووشبوونی بە نەخۆشی شێرپەنجە گیانیلەدەستدا. هێمن سلێمان وتەبێژی پۆلیسی دهۆک رایگەیاند،…

