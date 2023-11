2023-11-29 16:06:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق رایگەیاند، مووچەی خانەنشینانی عێراق زیاددەکرێت بە شێوەیەک کەمترین مووچە دەگاتە 500 هەزار…

The post مووچەی خانەنشینانی عێراق زیاددەکرێت appeared first on Esta Media Network.