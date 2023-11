2023-11-29 16:06:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی یەکێتی قەڵغانی شکۆمەندی، رێز و پێزانینی نیوسەدە پێشمەرگایەتی، خەباتی بێدابڕان و بەشداریی کاریگەری لە شۆڕشی نوێ وەک…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی قەڵغانی شکۆمەندی بە مستەفا چاوڕەش دەبەخشێت appeared first on Esta Media Network.