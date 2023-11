2023-11-30 00:14:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی سەرچاوە ئاوییەكانی عێراق رایدەگەیەنێت، ئاستی ئاوی هەردوو رووباری دیجلە و فورات زیادیكردووە و پێشبینیدەكرێت هاوینی داهاتوو ئاستی…

The post ئاستی ئاوی دیجلە و فورات زیاددەكات appeared first on Esta Media Network.