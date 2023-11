2023-11-30 18:24:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد حەلبوسی رایدەگەیەنێت، رێز لە یاسا و دادگا دەگرم و لە عێراقم و هەر كات پێویست بكات لەبەردەم…

The post حەلبوسی: هەر سكاڵایەكم لەسەر تۆماربكرێت لە دادگا ئامادە دەبم appeared first on Esta Media Network.