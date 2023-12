2023-12-09 16:08:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دامەزراوەی ڤیم پانێڵێك بە ناونیشانی “كێشەی ئاژەڵی بێلانە و چارەسەری راستەقینە” لە سلێمانی ئەنجامدەدات.

