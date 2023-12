2023-12-09 16:08:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێكی لیژنەی نەوت بۆچوونی خۆی لەسەر كاریگەریی بڕیاری ئۆپیك+ بە كەمكردنەوەی بەرهەمهێنانی نەوت لەسەر عێراق دەخاتەڕوو. لە دوا…

The post بڕیاری ئۆپیك بە كەمكردنەوەی بەرهەمهێنانی نەوت زیان بە عێراق دەگەیەنێت؟ appeared first on Esta Media Network.