2023-12-09 18:02:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ئەوقاف و كاروباری ئایینیی هەرێم رایدەگەیەنێت، حكومەتی هەرێم سەرجەم پابەندییەكانی خۆی جێبەجێكردووە و حكومەتی عێراق دەستوور پێشێلدەكات…

The post پشتیوان سادق: یان مافەكانمان بدەنێ یان رێگامان بدەن جیاببینەوە appeared first on Esta Media Network.