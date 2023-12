2023-12-09 18:02:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق پرسە نامەیەك ئاراستەی كەسوكاری قوربانییانی رووداوی ئاگركەوتنەوەی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران دەكات و داوا لە لایەنی…

The post سودانی پەیامێك ئاراستەی هەرێمی كوردستان دەكات appeared first on Esta Media Network.