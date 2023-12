2023-12-09 18:38:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزی ئەمریكا سەرەخۆشی لە كەسوكاری قوربانییانی رووداوی ئاگرەكەی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران دەكات. ئالینا رۆمانۆسكی باڵیۆزی ئەمریكا لە عێراق…

