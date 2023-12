2023-12-09 23:08:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی هاوڵاتییان لەبارەی تاپۆكردنی خانووەوە ئاگاداردەكاتەوە و دەڵێت، “مەرج نییە هەركەسێك ناوی لە پەیجی فەرمیی شارەوانی…

The post شارەوانیی سلێمانی هاوڵاتییان لەبارەی تاپۆكردنی خانووەوە ئاگاداردەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.