2023-12-09 23:08:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێم رایدەگەیەنێت، بەپێی دوایین داتاكان سیستمی كامێرای پۆینت تو پۆینت 50 %ی رووداوە…

The post د. هێمن میرانی: كامێرای پۆینت تو پۆینت 50 %ی رووداوە مەترسیدارەكانی هاتوچۆی كەمكردووەتەوە appeared first on Esta Media Network.