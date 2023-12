2023-12-10 09:07:02 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گوندی بازەگیری سنووری سیتەک، بە تۆمەتی هەڵکەندنی بیری نایاسایی، دوو سەرپێچیکار دەستگیر کران . بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی دارستان…

