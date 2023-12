2023-12-10 10:46:41 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە له‌ ماوه‌ی دوو هه‌فته‌ی داهاتوودا، تیروپشك بۆ ناوی حاجیانی هەرێم بۆ ساڵی داهاتوو ئه‌نجام بدرێت. وه‌زاره‌تی ئه‌وقاف…

