2023-12-10 11:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێكی حكومەتی هەرێم لە بەغداد رایدەگەیەنێت، سبەی یان دووسبەی بەشێك لە 700 ملیار دینارەكە رەوانەی هەرێم دەكرێت. فارس…

