2023-12-10 13:12:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سنووری ئاغجەلەر سێ كەس بە تۆمەتی راوی نایاسایی دەستگیركران. بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانی رایگەیاند، ئەمڕۆ…

The post سێ كەس بەتۆمەتی راوكردن دەستگیركران appeared first on Esta Media Network.