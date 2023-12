2023-12-10 13:12:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كێشەیەكی مامۆستایانی وانەبێژ سەبارەت بە بەشەوانە و شایستە داراییەكانیان چارەسەركرا. نوێنەری وانەبێژان لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەنووسیدا وردەكارییەكەی خستەڕوو.

