2023-12-10 14:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ئەمڕۆوە بۆ ماوەی سێ مانگ، بڕیاری لێخۆشبوونی 15%ی قەرزی کرێی ئاو جێبەجێدەکرێت. بەرێوەبەرایەتیی ئاوی دەوروبەری هەولێر رایگەیاند،…

The post بڕیاری لێخۆشبوونی ٪15ی قەرزی کرێی ئاو جێبەجێدەکرێت appeared first on Esta Media Network.