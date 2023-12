2023-12-10 15:12:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق لە راگەیەندراوێكی رەسمیدا دەستكردن بە ناردنی 700 ملیار دینار قەرزەكەی هەرێم ئاشكرادەكات. وەزارەتەكە لە راگەیەندراوێكدا…

