2023-12-10 19:34:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی پەرلەمانی عێراق رۆژی چوارشەممەی بۆ كۆبوونەوەی نائاسایی دیاریكردووە كە بڕیارە سەرۆكێكی نوێ بۆ پەرلەمان هەڵبژێردرێت و پەرلەمانتارێكش…

The post لەبارەی سەرۆكی پەرلەمانەوە بڕیاردرا appeared first on Esta Media Network.